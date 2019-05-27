Эксперт объяснил, почему уход Меркель не повлияет на судьбу «Северного потока-2»

Германия всеми силами будет отстаивать строительство трубопровода «Северный поток-2», поскольку прямые поставки российского газа необходимы Берлину для реализации программы по сокращению зависимости от угля, уверен политолог из Израиля Яков Кедми. Он добавил, что использование угольной продукции заставляет Германию нарушать некоторые экологические нормы Евросоюза. Мнением эксперт поделился в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Высказывание прозвучали, в ответ на заявления немецкого эксперт Александра Сосновского о том, что Берлин свернет поддержку газопровода «Северный поток-2» сразу после завершения пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.

Кедми также напомнил, что у Берлина нет замены российскому топливу, а предложенная альтернатива в виде СПГ из США крайне нерентабельна с экономической точки зрения.

«Газ из России, поступающий по трубопроводу “Северный поток-2” позволит Германии закрыть 30 с лишним угольных электростанций», –сообщил эксперт, который добавил, что российский газ нужен Берлину, «как воздух».

Именно поэтому преемник Меркель не изменит политику в отношении строительства трубопровода «Северный поток-2», резюмировал эксперт.

Ранее в газовую директиву Европейского союза были внесены поправки, которые будут применяться ко всем газопроводам, которые расположены на территории ЕС, включая трубопроводы, начинающиеся за пределами союза.