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Европарламент против Европы

Москва, 27.05.2019
Выборы в Европарламент завершились прогнозируемым, но печальным для перспектив «общего европейского дома» результатом. Позиции сторонников единства ЕС ослабли. Радикалы, объективно работающие на распад этого интеграционного объединения, напротив, упрочили своё положение. Европейцы убедительно продемонстрировали, что проект «Евросоюз», по крайней мере, в том виде, в котором он есть сейчас, им очень не нравится.
#Геннадий Петров
#Выборы за рубежом
#Мир
  • Европарламент против Европы

Партия Марин Ле Пен выиграла выборы в Европарламент во Франции

EPA\TASS

Голосование, прошедшее с 23 по 26 мая в странах ЕС в пору назвать историческим. В Европарламенте, впервые с момента окончания «холодной войны», изменился расклад сил. Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД) потеряли большинство и вынуждены будут договариваться о коалиции с другими фракциями. 

До победы правоцентристы и социалисты не дотянули, в общем-то, совсем чуть-чуть. Они получили 331, а не 376 необходимых для большинства мандатов. Безусловно, часть голосов у двух партий забрали евроскептики.  «Европейский альянс народов и наций» (бывшая партия «Европа наций и свобод»), где тон задают сторонники Марин Ле Пен, и «Европа за свободу и прямую демократию», в которую входит, в том числе, партия Найджела Фараджа с говорящим названием Brexit, получили 111 мандатов против 78 на прошлых выборах в Европарламент. Однако само по себе это усиление принципиальных противников единой Европы вряд ли бы помешало социалистам и правоцентристам сохранить большинство, если бы не принципиальные же сторонники европейского единства. Их вдохновил президент Франции Эммануэль Макрон. В час, когда евроскептики наступают, он выступил с призывом усилить полномочия ЕС — даже опубликовал статью, где изложил свой план реформ Евросоюза. Популярность Макрона среди еврооптимистов резко выросла. Поэтому его движение «Республика на марше», объединившись на этих выборах с «Альянсом либералов и демократов за Европу» (это традиционные сторонники укрепления ЕС), взяло 105 мандатов , то есть третье место. 

Упрочили свои позиции и зелёные (69 против 52 мандатов на прошлых выборах). Это тоже знак того, что Европа ждёт перемен. За зелёных традиционно голосуют не только озабоченные экологическими проблемами, но и те, кто хочет таким образом выразить протест против «системных» партий. 

В целом получается грустная, для сторонников сохранения ЕС, картина. Радикалы наступают. Одни хотят, чтоб Евросоюза не было, и особенно этого не скрывают. Другие стремятся сделать так, чтобы ЕС постепенно эволюционировал в сторону конфедерации. Оба пути не сулят Евросоюзу ничего хорошего. 

С момента окончания «холодной войны» в Европе произошло много перемен. Что бы ни говорили про ЕС, он стал самым успешным интеграционным проектом в мире. От его институтов теперь зависят благосостояние и экономика миллионов европейцев — и глав транснациональных корпораций, и, скажем, обычного фермера, зависимого от субсидий Брюсселя. Не случайно на этих выборах в Европарламент наблюдалась рекордная явка. Обычный, среднестатистический избиратель, прежде воспринимавший органы власти ЕС как нечто далекое и не касающееся его лично, начал относиться к ним более серьёзно. 

Тех, кто считал, что структуры и правила Евросоюза – лишь маленькое неважное приложение к безвизовому режиму между европейскими странами, должно быть, окончательно переубедил пример Великобритании. Брекзит, об условиях которого британские парламентарии никак не могут договориться, продемонстрировал, что, какими бы ни были неудобства пребывания в единой Европе, распрощаться с ней может выйти себе дороже. При этом множится и число проблем, которые, как понимает всё большее число европейцев, лучше бы решать сообща: это и миграционный кризис, и отношения с США и Россией. 

Но за время существования Евросоюза не случилось одного: граждане государств ЕС так и не ощутили себя единой общностью. Интересы своей страны для них по прежнему важнее интересов Европы. Попытки ущемить, даже во имя общего блага, национальный суверенитет, в целом, воспринимаются одинаково болезненно во всех странах Евросоюза. Тут Литва мало чем отличается от Великобритании. Итоги выборов в Европарламент, с успехами евроскептиков и «протестным» голосованием, показали, что Европа может быть единой только до известного предела. Который руководство ЕС вынуждено то и дело преступать – опять-таки ради общей пользы. 

В итоге европейский истеблишмент вынужден ломать голову над тем, как совместить несовместимое. Впрочем, демократия — это вообще система разрешения противоречий, которые при иной форме организации общества оказываются неразрешимыми. А отказываться от демократии, несмотря на авторитарные тенденции в отдельных странах ЕС, Европа, к счастью, не собирается. 

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