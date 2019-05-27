Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики предупреждают о сильной жаре

Грозовой фронт, который прогнозировали специалисты Гисметео, обошёл российскую столицу стороной – лишь в некоторых районах Москвы и Подмосковье выпали осадки. Согласно новому прогнозу Гисметео, на этой неделе в регион придёт аномальная жара.

Гисметео. Прогноз погоды на неделю: жара, движение вверх

Пока в столице комфортная погода, температурный фон находится в пределах климатической нормы. Однако, уже во вторник, 28 мая в Москву придут тёплые воздушные массы из средиземноморья, будет малооблачно и уже жарко – плюс 27. Пик жары ожидается в среду, 29 мая. В этот день столбики термометров продолжат движение вверх и уже ближе к полудню могут достигнуть показателей в 30-32. Ещё жарче будет в некоторых подмосковных районах – до 34 выше нуля. Аналогичная погода сохранится в регионе в четверг, 30 мая. При этом будет почти безветренно, осадков также не ожидается.

В пятницу, 31 мая жара немного отступит – днём будет 25-27, рано утром и с наступлением темноты - 22-24, в ночные часы - 16-18, возможен кратковременный дождь. К выходным температура вернётся к климатической норме. По прогнозу Гисметео, в субботу, 1 июня ожидается 23-25, в воскресенье, 2 июня – 22-24, возможен дождь, гроза.

Как пережить аномальную жару? Советы медиков и диетологов

Чтобы легче пережить аномальный скачок температуры медики рекомендуют выходить на работу из дома как можно раньше – это позволит застать утреннюю прохладу и в комфортных условиях добраться до офиса. Находясь в помещении, нельзя злоупотреблять кондиционерами. Гораздо полезнее в течение рабочего дня несколько раз принять душ, естественно, если есть такая возможность. Если нет – надо чаще мочить руки в прохладной воде, а также протирать виски, лобную долю и затылок влажными салфетками с нейтральным запахом.

Выходя на улицу, не забывайте взять с собой питьевую воду и надеть головной убор. Если есть возможность, в пиковые часы жары лучше находиться в помещении. А вот окна и балконные двери открывать не рекомендуется – это поможет закрыть доступ в помещение горячего воздуха с улицы и сохранить в офисе/квартире более комфортную температуру.

В часы вечерней прохлады старайтесь не сокращать физическую активность. Малоподвижный образ жизни в жаркую погоду также вреден, как и чрезмерная активность. Если термометры показывают более 30 градусов, прогулки лучше совершать до 9 утра и после 8 вечера.

Кроме того, диетологи советуют в жаркие дни кушать больше овощей и фруктов, полностью исключить из своего рациона алкоголь, острую, жареную, жирную пищу, а также сладкую газировку. А чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше чистой питьевой воды и зелёный чай.