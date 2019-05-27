Ципрас объявил досрочные выборы

Под Алексисом Ципрасом закачалось премьерское кресло. Греческие избиратели отвернулись от его левой партии «Сириза» на выборах в Европарламент и на проходящих в один день с ними местных выборах. Вперед вырвалась оппозиционная консервативная партия «Новая демократия», которая обошла Сиризу на выборах в ЕП на 9%. Такой разрыв, конечно, очень велик, если принять во внимание, что Сириза является правящей партией.

Не менее печальная картина и на местных выборах. Несмотря на то, что на региональных выборах в минувшее воскресенье прошел только первый тур, уже сейчас ясно, что партию премьера и на этих выборах ждет разгромное поражение.

«После второго тура региональных выборов (2 июня) я попрошу президента немедленно назначить досрочные выборы,- заявил в телевизионном обращении к греческому народу заметно расстроенный результатами воскресных выборов Алексис Ципрас.- Я не сдамся и не откажусь от борьбы за равенство, солидарность и социальную справедливость».

На выборах в Европарламент левая партия Ципраса «Сириза» набрала менее 24% голосов греческих избирателей и сильно уступила консервативной партии «Новая демократия», у которой более 33%. Явка на выборах в ЕП в Греции составила 57%. «Новая демократия» одержала победы в большинстве избирательных округов более чем в половине из 13 греческих регионов.

«Это твердое и решительное послание…- прокомментировал итоги выборов лидер партии «Новая демократия» Кирьякос Митцотакис.- Люди больше не доверяют «Сиризе»».

Кандидаты от «Новой демократии» лидируют на выборах мэров в крупнейших городах Греции – в Афинах и Салониках, хотя и там для определения победителей понадобятся вторые раунды.

Третьей на выборах в Европарламент стала социалистическая партия «Кинал» (бывшая ПАСОК), набравшая чуть больше 7%. Далее следует компартия KKE с 5,7%. Неонацисты из «Золотой зари», лидеры которой находятся под следствием и обвиняются в целом букете преступлений, включая убийство антифашистского рэппера, выступили плохо и, набрав менее 5% голосов, опустились с третьего места на прошлых выборах на пятое.

Союзники «Сиризы» считают, что Алексис Ципрас может записать себе в актив как политик то, что он так долго сохранял за собой пост главы правительства несмотря на то, что ему пришлось отказаться от выполнения предвыборных обещаний по отходу от политики жесткой экономии и резкого сокращения расходов, навязанной международными кредиторами.

В августе 2015 года, т.е. менее чем через год после прихода к власти Ципрас уже уходил в отставку после того, как ему пришлось принять непопулярную программу помощи, третью по счету с 2008 года. Тогда же от «Сиризы» откололись сторонники жесткой линии.

Под руководством Алексиса Ципраса Греция постепенно начала выходить из глубочайшей рецессии. В стране значительно снизилась безработица, вернулся пусть и скромный но все же рост экономики. Совсем недавно премьер объявил о снижении налогов на продукты питания и заведения общепита, а также на энергию. Кроме этого, он распорядился выплачивать самым бедным пенсионерам дополнительные пособия.

Одной из главных причин поражений «Сиризы» и Ципраса вполне могло стать соглашение, заключенное Афинами с Македонией в июне 2018 г. по смене последней названия на Северную Македонию. Лидер правой партии «Независимые греки» Панос Камменос написал в Twitter: «Сириза совершила самоубийство, заключив сделку по изменению названия Македонии».

В Греции так же, как и в Македонии много недовольных этим соглашением. Греческие националисты и консерваторы вполне могли сейчас отомстить Ципрасу.