Банковские карты признали опасными

Пластиковые банковские карты оказались в верхней части списка наиболее опасных для здоровья людей предметов, с которыми им приходится контактировать каждый день. Об этом сообщает USA TODAY.

Причем, согласно исследования кредитной компании LendEDU, на картах было обнаружено больше бактерий, чем на денежных купюрах и монетах. При этом их концентрация превышает почти в 30 раз показатели, рекомендованные для ресторанов и кафе.

«Когда вы думаете обо всех местах, где находились ваши деньги, и сколько раз они переходили из рук в руки, вы понимаете, что банкноты становятся носителями микробов. Можно ожидать, что наличные деньги будут самыми грязными, поскольку они остаются в обращении длительное время и перемещаются по стране, переходя из рук в руки», - отметил автор исследования Майкл Браун.

То же самое можно сказать и про банковсие карты, которые контактируют также и с терминалами. Оказывается, что стены нью-йоркского метро более безопасны, чем карты, утверждают авторы исследования.

В свою очередь, ученые из Оксфордского университета также пришли к выводу, что обычная банкнота может содержать более 26 000 типов бактерий, среди которых кишечная палочка. Для минимизации рисков для здоровья эксперты советуют протирать пластиковые карты специальными средствами и не забывать об элементарных правилах гигиены.