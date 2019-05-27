Криптовалюта «подвисла» в Госдуме

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Госдума уже подготовила предложения по регулированию криптовалют, предписанные требованиями комиссии FATF (Financial Action Task Force). Ранее он же заявлял, напоминает ТАСС, что принятие закона о цифровых финансовых активах "подвисло" в связи с требованиями той же комиссии.

"Недавно была сессия FATF, которая предложила урегулировать вопрос, связанный с криптовалютами, и поэтому мы немного притормозили (рассмотрение законопроекта о цифровых финансовых активах - прим. ТАСС) и сейчас подготовили предложения", - сказал он. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении 18 марта. Во время работы над документом ко второму чтению из него было исключено понятие цифровых денег, криптовалюты.

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов - такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.

Технология блокчейн — это распределённый реестр, который сам по себе не нуждается в контроле и ограничениях, а нужен для учета и хранения данных в децентрализованной сети, отмечает и главный редактор компании Digital Finance Александр Табернакулов. Новый закон коснется сфер, в которых блокчейн выступает основной для финансовых операций. Компании, которые, так или иначе, используют криптовалюты в своей работе, ждёт ужесточение регулирования. Цель закона — усиление контроля над теневыми финансовыми потоками, включая отмывание денег.

Меры коснутся любых операций отправки и получения криптовалют, полагает эксперт. Государство будет намного внимательнее следить за обменом крипто и традиционных валют с использованием счетов кредитных организаций, например: счетов банковских карт, кошельков Яндекс.Денег и Qiwi. Чтобы избежать проблем с властями, в зависимости от жёсткости регулирования, бизнесу придётся либо отчитываться, либо приостановить любые операции с криптовалютами.

Наблюдая за видоизменениями текста законопроекта о цифровых финансовых активах, можно видеть, как, во-первых, меняется контекст отношения органа законодательной власти к такому явлению как криптовалюты, указывает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «Право Роботов» Никита Куликов. Ведь сначала весь законопроект фактически был адресован к урегулированию правоотношений при взаимодействии с криптовалютами, а по факту готовил правовое обоснование и включение в законодательство терминов криптовалюта и токен.

А во-вторых, продолжает эксперт, можно использовать данный процесс подготовки законопроекта как отличный кейс, иллюстрирующий что случается, если тематика законопроекта внезапно перестает, с точки зрения его авторов, быть актуальной. Причем это не означает негативное явление, так как в ряде случаев, при принятии и разработке законопроектов, может возникнуть необходимость взять паузу и проверить его актуальность с помощью времени, тем самым снизить количество не устаревших и не работающих законов.

Касаемо цифровых активов, можно констатировать, что ответственный за разработку законопроекта профильный комитет Госдумы решил все таки вернуться с неизведанного пути на привычные для них «рельсы» и подготовить нормативно-правовой акт о более знакомых для них положениях, указывает Никита Куликов. В частности, по оцифровке имущественных прав на разного рода активы, что, в свою очередь, является также вполне перспективным и нужным направлением, притом гораздо более объемным, чем новелла про криптовалюты.

Положение о цифровых финансовых активах затрагивает не столько формирующуюся в законодательстве отрасль, как криптовалюты, а модернизирует уже сформированный в законодательстве подход к учету и взаимодействию с финансовыми активами, напоминает аналитик. В связи с этим после его принятия возникнет потребность провести ревизию действующего законодательства на предмет снятия в том числе и взаимно исключающих положений, которые вполне могут появится.

Также Никита Куликов считает, что к прямому законодательному регулированию взаимоотношений связанных с криптовалютами и токенами, государство может вернуться несколько позже. При условии, что тема опять таки будет финансово интересна широкому кругу граждан, а не только фанатам данного актива. И во-вторых, при условии, что само государство примет решение использовать данные активы в своих интересах, и тогда соответствующий федеральный закон будет просто необходим.

Путь у этого законопроекта действительно крайне не простой, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Принятие его в этой редакции, считает он, маловероятно, она наверняка еще будет скорректирована и это потребует от властей дополнительных усилий. Ведь действовать необходимо быстро, во всяком случае в FATF ждут, что в России данный закон будет принят до конца текущего года.

Исключение из документа понятия цифровых денег и криптовалюты, а также понятия смарт-контракта можно в свою очередь объяснить тем, что к так называемым открытым блокчейнам, то есть биткоинам, эфирам и т.п. невозможно применять российское право, и регулировать деятельность с ними, соответственно, точно также будет сложно. Поэтому по большей части законопроект будет регулировать ту область цифрового мира, где происходит процесс выпуска цифровых активов непубличными компаниями и индивидуальными предпринимателями. Они, в свою очередь, будут иметь возможность подтверждать денежные и иные права инвесторов в капитале собственной компании. При этом если речь будет идти о регулировании действий неквалифицированных инвесторов, то размер инвестиций в цифровые финансовые активы может быть ограничен.

Однако, уверен Алексей Антонов, из-за несовершенства российского законодательства в этой области пока ждать поворотных решений не стоит. FATF в идеале требует от правительств каждой страны, где рынок цифровых активов пользуется широкой популярностью достаточно радикальных мер, применительно к ЕС FATF рекомендует следующее: заставлять стартапы, имеющих кошельки и работающих на собственных площадках DEX или же криптовалютных биржах – регистрироваться в качестве поставщиков финансовых услуг.

При этом каждая новая услуга от таких компаний или каждый выпуск токена на ICO или цифровой расписки необходимо согласовывать в местным Минфином. Если оборот такой «валюты» превышает объем 1 тыс евро – участникам сделки необходимо будет подтверждать личность согласно процедурам KYC и AML. Судя по всему, в России мы будем наблюдать нечто среднее между тем что сейчас хотят реализовать в странах Евросоюза, и тем, что уже есть в существующем законопроекте.