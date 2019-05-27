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Крупнейшие банки обвинили в фальсификации курсов валют

Москва, 27.05.2019
  • Крупнейшие банки обвинили в фальсификации курсов валют

Zuma\TASS

Пять крупнейших банков были обвинены в сговоре с целью фальсификации валютных курсов. Групповой иск подан в Австралии в адрес UBS Group AG, Barclays Plc, Citigroup Inc., Royal Bank of Scotland Group Plc и JPMorgan Chase & Co. . Истцы намерены возместить убытки, которые возникли в результате манипуляций с курсовой разницей, пишет Bloomberg.

В начале мая Citi, RBS, JPMorgan и Barclays согласились выплатить штрафы в ЕС на общую сумму 1,07 млрд евро (1,2 млрд долларов) за сговор в отношении курсов валют, напоминает агентство.

UBS избежал штрафа, благодаря тому, что оказался первым, кто признался регуляторам в сговоре.

Предполагается, что трейдеры использовали закрытые чаты с названиями «Картель», «Клуб бандитов» и «Мафия», где они общались друг с другом, чтобы скоординировать свои действия с целью манипуляции процентными ставками рынка Forex.

Манипулирование курсами валют было выявлено в 2013 году и повлекло регуляторные проверки в США, Великобритании и Швейцарии.

После этого более дюжины финансовых учреждений выплатили около 11,8 млрд долларов штрафов по всему миру, а еще 2,3 млрд долларов были выплачены в качестве компенсации клиентам и инвесторам.

В групповом иске утверждается, что австралийские компании и инвесторы пострадали от фальсификации валютных курсов. Как сообщили в юридической фирме, иск действует от имени клиентов, которые купили или продали более 500 000 долларов США (347 000 долларов США) в иностранной валюте в период с 1 января 2008 года по 15 октября 2013 года.

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