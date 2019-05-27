Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают работодатели московским соискателям в мае 2019 года. Согласно данным портала по поиску работы Superjob, в последний месяц весны самую высокую зарплату в городе – 500 тыс. руб. – готовы ежемесячно платить врачу гинекологу-репродуктологу, предаёт РИА Новости.

На оклад от 420 тыс. до 600 тыс. руб. может претендовать Бренд-директор. Очень приличная зарплата предлагается также руководителю сервисного центра (300-500 тыс. руб.) и также главному бухгалтеру крупного предприятия (250-400 тыс. руб.).

Дале расположились главный консультант SAP HCM (от 205 тыс. руб.), конструктор-разработчик РЭА (от 200 тыс. руб.), программист C# - Fullstack (180-260 тыс. руб.), заведующий отделением патронажной службы (от 180 тыс. руб.), заведующий отделением педиатрии (150-200 тыс. руб.) и директор по продажам (150-200 тыс. руб.).