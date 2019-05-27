Цены на нефть продолжают падение

Цены на нефть 27 мая показывают слабую отрицательную динамику, о чем свидетельствуют данные торгов на биржах Азии. Прошлую неделю нефть завершила рекордным с начала года падением.

К 8:19 по московскому времени котировки на июль на нефть сорта Brent подешевели на $0,5 в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures. Стоимость сырья составила $68,54 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряла к этому времени $0,30 (0,51%), достигнув показателя $58,33 за баррель.

Прошлую неделю цены на нефть завершили рекордным падением, напомним, нефть сорта Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6%. Обвал произошел из-за опасений участников рынка начала полномасштабной войны между Китаем и США.

Замедлить падение с начала текущей недели помогли данные о снижении количества нефтедобывающих установок в США на 5 единиц, - до 797 установок. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.