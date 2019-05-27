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«Настоящий кошмар Запада»: в Китае оценили ЗРК С-500

Москва, 27.05.2019

Самой мощной системой ПВО из когда-либо существовавших в мире и настоящим «кошмаром Запада» назвали китайские СМИ российский зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500 «Прометей». Об этом сообщает издание Sohu.

Авторы материала уверены, что Россия достигала столь впечатляющих успехов в области создания оружия ПВО, так как всегда уделяла большое внимание данным средствам защиты. Именно поэтому российские ПВО в мире известны, как одни из самых надежных, эффективных и высокотехнологичных. СМИ напоминает, что исследования в данной области продолжаются в  РФ и в настоящее время.

Итогом данных разработок стало появление зенитно-ракетного комплекса нового поколения С-500. «Это самая мощная в мире система ПВО, которая когда-либо была построена», — отмечают китайские журналисты.

Они заявляют, что новейший С-500 претерпел значительные доработки по сравнению с С-400, что делает его еще более эффективным в борьбе со всеми существующими воздушными целями. Авторы материала напоминают также, что ПВО «Прометей» может уничтожить даже гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и БПЛА. Китайские журналисты при этом уверены, что Россия не будет экспортировать С-500, хорошо осознавая желание многих западных стран приобрести комплекс.

Авторы подчеркнули, что с удовольствием приобрел бы данный ЗРК и Китай. Однако это оружие слишком высокого класса, и Россия будет держать в строжайшем секрете технические характеристики ЗРК С-500».

«Москва не захочет делиться этими тайнами с другими государствами», — сообщают журналисты Sohu. Авторы уверены, что в России хорошо осознают, что обладают уникальным оружием, которое не имеет аналогов в мире, поэтому вряд ли начнут экспортировать С-500.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что успешно прошли испытания и готовы к производству радиолокационный комплекс и многофункциональная радиолокационная станция С - 500.

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