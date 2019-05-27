«Осталось всё, как при Порошенко»: эксперт о перспективах реализации Минских соглашений

Алексей Чеснаков – директор Центра политической конъюнктуры – заявил, что не видит никаких перспектив для реализации Минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, новый украинский лидер, ещё до вступления в должность публично заявлял, что не будет выполнять Минские соглашения, передаёт ТАСС.

При этом эксперт напомнил, что Зеленский регулярно подчёркивает, что Донбасс не получит особый политический статус.

«А это прямой и грубый отказ выполнить главное, ключевое, основное требование Минских договорённостей, – отметил Чеснаков. – Им было сказано, что он не подпишет закон об амнистии. Это тоже ещё один из самых важных пунктов комплекса мер».

Эксперт также рассказал, что Зеленский вообще не собирается вести переговоры с представителями независимых республик Донбасса. Но, как напомнил директор Центра политической конъюнктуры, именно ДНР и ЛНР являются подписантами всех Минских соглашений. При этом Чеснаков подчеркнул, что в комплексе мер прямо указана необходимость согласования с представителями мятежных районов Донбасса всех аспектов урегулирования.

Кроме того, по словам эксперта, Зеленский ясно дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке, который прямо противоречит предусмотренное Минскими соглашениями право жителей этого региона говорить на русском языке.

«И это всё Зеленский уже наговорил. И где тут Минские соглашения? Что от них осталось? Зеленский демонстрирует открытое неуважение к Донбассу, к ОБСЕ, к властям ФРГ, Франции, России, которые остановили эту войну и в трудной дискуссии наметили пути решения проблемы. Более того, уже после вступления Зеленского в должность президента Украины силовики продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР. Так что ничего не изменилось, при Зеленском осталось всё, как при Порошенко», – резюмировал директор Центра политической конъюнктуры.