Чистая прибыль «Россетей» в первом квартале выросла почти на 23%

Чистая прибыль группы «Россети» по международным стандартам финансовой отчетности за первый квартал 2019 года составила 40,8 млрд рублей, это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь существенная прибыль позволит компании выплатить дивиденды. Менеджмент сделал соответствующие рекомендации совету директоров ПАО «Россети». Выручка составила 265,5 млрд рублей против 260,3 млрд рублей за первый квартал 2018 года. Показатель EBITDA вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд рублей.

«Компания продолжает укреплять свое финансовое положение. Это результат работы, начатой два года назад. Мы нацелены на сохранение устойчивой позитивной динамики, продолжая реализацию масштабной стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса в области технологических и бизнес-процессов, а также изменений в регуляторной среде, направленных на содействие экономическому росту электросетевой отрасли страны», — прокомментировал результаты консолидированной финансовой отчетности за первый квартал 2019 года генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.