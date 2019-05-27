Российские путешественники рассказали, как они питаются в поездах

Эксперты онлайн-сервиса Туту.ру провели опрос среди 3,5 тыс. российских путешественников и узнали об их гастрономических предпочтениях во время железнодорожных поездок.

В итоге, самыми популярными продуктами наши соотечественников, которые добираются до места своего отдыха на поездах, оказались жареная курица, варёные яйца, сезонные овощи, а также копченая колбаса. Так питаются почти 40% респондентов, передаёт РИА Новости.

Ещё 25% участников опроса питаются только правильной, здоровой пищей (овощи, фрукты, йогурты, каши). 18% путешественников не представляют путешествие в поезде без быстрорастворимой лапши или пюре в пластиковых баночках.

6% респондентов вообще ничего не беру с собой из еды в дорогу и питаюсь в вагоне-ресторане, примерно столько же участников опроса приобретают горячие готовые блюда у бабушек на перронах и покапают снэки в киосках на перроне или в автоматах.