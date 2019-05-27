Курс доллара: «рубль вспыхнет от одной только искры»

Курс рубля закрепился в понедельник на отвоеванных у доллара в пятницу позициях. Курс доллара теряеет 1 копейку - 64,46 к 11.30 мск, курс евро снижается на 11 копеек - 72,14 рубля. Начало новой недели, полагают эксперты, должно быть для «россиянина» достаточно благоприятным: восстановление цен на нефть и приближение пиков налогового периода будут поддерживать спрос на рублевую ликвидность.

Безусловно, в пятницу сыграла свою роль фиксация прибыли и фактор конца недели, когда инвесторы не захотели уходить на выходные с открытыми позициями. Курс рубля прибавил к доллару 39 копеек, отыграв все потери четверга. Впрочем, поддержку рисковым активам оказало некоторое затишье в торговых спорах между США и КНР, а также надежды на урегулирование проблем с компанией Huawei.

Тем не менее, ряд экспертов скептично смотрят на сложившуюся в валютной секции ситуацию, так как рубль исчерпал возможности для укрепления. Например, «россиянину» уже не будут оказывать поддержку снижение санкционных рисков и сезонное сокращение внешних платежей, а также ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июне, а также приток средств в акции на ожиданиях дивидендного периода.

И напротив, в силу входят негативные для рубля факторы. Среди них «бюджетное правило» Минфина, который скупает с открытого рынка валюту, а также развитие событий вокруг торговой войны США с Китаем. Трамп вряд ли будет затягивать с переговорами в преддверии новых выборов президента, поэтому он пойдёт на уступки, чтобы добиться заключения соглашения.

С одной стороны, признает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, действительно один и то же фактор не будет вечно влиять на инструмент финансового рынка. Однако, считает она, предпосылок к завершению позитивного влияния пока нет. Так, последнее размещение ОФЗ показывает, что спрос на бумаги со стороны зарубежных инвесторов - сохраняется. Бумаги с датой погашения в 2030 году показали спрос на 79 млрд рублей, разместили 23 млрд рублей.

Облигации с погашением в 2024 году пользовались спросом на 162 млрд рублей, разместили почти 73 млрд рублей. И, отмечает аналитик, как видно, проблем с размещением нет, такое ощущение, что Минфин не успевает выпустить то количество бумаг, чтобы удовлетворить весь спрос. Более того, индекс рынка государственных облигаций RGBI остается в восходящем тренде. Чтобы сломать тренд индекса и рубля, необходимо, чтобы спрос упал хотя бы на уровень предложения.

Но испугать инвесторов может событие, которое заставит их направить капитал в защитные активы, считает Катя Френкель. Давно не слышно про ограничительные меры, уж скоро, в августе, год будет без введения санкций. Да и о перемирии США с Китаем пока не слышно ничего. Это, безусловно, негатив, и хватит малой искры, чтобы сломать позитивной настрой рынка. Да, в этом случае уже «перебежки» в керри-трейд не будут оцениваться как безопасные.

Для рубля пока нет преград к достижению уровня 63,50, и это может даже произойти в июне, считают в «ФинИст». Тогда, скорее всего, все заговорят о хорошем тренде к уровню 62 рубля за доллар и ниже. Таков закон рынка - пока все ждут разворот, его нет; когда все говорят об уверенном движении - тогда разворот и происходит.

Сложно предположить, каким будет движение рубля летом, однако, ниже отметки 63 рублей за доллар удержаться будет сложно. Если в Конгрессе США так и не разродятся санкциями, при сохранении текущих условий доллар вернется в диапазон 64.30-65.40 рубля и будет оставаться там до конца лета, прогнозирует Френкель. Если же напряжение отношений между США и Китаем будут нарастать - диапазон торговли будет на 2 рубля выше – 66,50-67,50 рублей за доллар.

Факторы против рубля в ближайшей перспективе сильнее, чем за него, говорит, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Главный из них – усиление напряжённости на рынках, опасность «бегства от рисков». Основная причина для этого – эскалация противоречий между США и Китаем. Они вышли уже даже из стадии острой «торговой войны» таможенных тарифов. Теперь она грозит стать более серьёзной – войной технологической, о чём говорят ограничения для Huawei.

Всё это не только подрывает возможности мирового экономического роста, что уже снижает спрос на рисковые активы, в том числе российские, проджолжает эксперт. Но помимо этого, такие войны уменьшают спрос и на энергоресурсы, что препятствует увеличению цен на них. С этой точки зрения в июне будет исключительно важно решение ОПЕК+ о продлении или завершении действия пакта о сокращении добычи нефти. Однако даже при его пролонгации, во-первых, нефтяные цены вряд ли поднимутся выше максимумов года на уровне 75 долларов по Brent из-за указанных ограничений спроса. А во-вторых, для курса рубля даже такой подъём будет нивелирован ростом покупок валюты Минфином по бюджетному правилу.

С другой стороны, подолжает Марк Гойхман, весьма вероятно снижение ключевой ставки ЦБ на заседании 14 июня. Это может произойти не только из-за умеренной инфляции, но и учитывая плачевный рост ВВП в первом квартале лишь на 0,5% и требование стимулирования роста экономики. Но в этом случае операции керри-трейд для внешних инвесторов станут менее выгодными и, кроме того, ослабнет приток средств в ОФЗ, который сейчас идёт во многом как раз из-за опасений снижения ставки в будущем.

Кроме того, в интересах того же стимулирования повышения ВВП выступает ослабление рубля, что даёт и номинальное увеличение объёмов экспорта в рублях, и наполнение бюджета, и увеличение доходов в финансовой системе. Так что в интересах Минфина и ЦБ некоторое укрепление доллара. Не стоит сбрасывать со счетов и санкционные опасности.