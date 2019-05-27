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Ученые предложили систему для определения загрязненного воздуха в любой точке города

Москва, 27.05.2019
  • Ученые предложили систему для определения загрязненного воздуха в любой точке города

Фото: @Виктория Матвейчук, ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) заявили о разработке информационно-аналитической системы, которая позволяет в режиме реального времени определять концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в любой точке города.

Загрязнение воздуха – одна из наиболее острых проблем, с которой сегодня столкнулось человечество. По данным ВОЗ 9 из 10 человек в мире дышат загрязненным атмосферным воздухом. При этом пока нет эффективного инструмента, который позволил бы в режиме реального времени оценивать вклад каждого источника выбросов загрязняющих веществ, будь то автотранспорт или промышленное предприятие, в экологическое состояние городской воздушной среды. 

Проблему призван решить «Экомонитор» — междисциплинарный проект Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета. Конечный его продукт — компьютерная программа, которая реализует математическую модель, созданную на основе оригинальных разработок ученых с учетом современного мирового опыта.

 «Необходимо знать, какова концентрация каждого вещества на той или иной территории, безопасно ли там находиться. А если в определенной части города расположены несколько промышленных предприятий, то необходимо учитывать вклад каждого в загрязнение воздуха. Поэтому мы разрабатываем математическую модель и программное обеспечение для системы экологического мониторинга», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры прикладной математики и программирования ЮУрГУ Дмитрий Дрозин.

По его словам, на экране компьютера или другого устройства в режиме реального времени пользователь увидит информацию о том, какова концентрация того или иного вещества на определенном участке мониторинга. Программа не только соберет информацию о концентрации загрязняющих веществ в какой-либо точке, но и рассчитает её изменение на ближайшее время.

По мнению разработчиков, система экологического мониторинга позволит не только получить подробную «карту» загрязненности воздуха на территории какого-либо города, но и найдет применение при нормировании выбросов загрязняющих веществ. В ближайшем будущем ученые продемонстрируют пилотную версию программы и проведут ее испытание.

Исследования в области экологии, начиная с 2018 года, стали одними из трех приоритетных направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с цифровой индустрией и материаловеденьем.

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