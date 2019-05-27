Украина «влезет» в новые долги

Всемирный банк готов предоставить Украине займ в $200 млн, сообщается на сайте украинского представительства организации. Решение было одобрено советом исполнительных директоров организации.

Уточняется, что деньги будут направлены на реализацию Программы по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство. Авторы программы уверены, что инвестиции помогут поддержать МСБ страны, а также ускорят экономическое развитие страны в целом.

Как считает Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, «повышение производительности сельского хозяйства на 30% в течение следующих пяти лет сможет увеличить ВВП на 4,4%». Руководитель также обращает внимание на тот факт, что Украина считается по большей части аграрной страной, а производство сельхозпродукции - главной движущей силой украинской экономики.

Так страна экспортирует в год почти 42% подобной продукции от общего числа экспорта, общей стоимостью $18 млрд. Как отмечает Кахконен, сегодня страна использует свой потенциал в сельском хозяйстве далеко не полностью, а увеличение объемов экспорта может значительно повысить экономический рост.

Ранее, начиная с мая 2014 года, Всемирный банк предоставил Украине транш $5,6 млрд в форме четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов.