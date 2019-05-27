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В Германии раскрыли статистику психических болезней немецких солдат после спецопераций

Москва, 27.05.2019

Практически все солдаты вооруженных сил Германии оказались непригодными к дальнейшей военной службе после операций в Афганистане и Мали, сообщает газета Bild, ссылаясь на оборонное ведомство Германии, в котором также уточнили, что после военных операций все больше немецких солдат возвращается домой с искалеченной психикой.

Только за последний год психические расстройства различной степени тяжести были диагностированы у 279 немецких военных после зарубежных военных операций. По возвращении на родину военные вынуждены проходить специальное лечение, которое позволяет лишь снять обострение заболевания по расстройству психики. В дальнейшем такие солдаты признаются непригодными к службе. 

В настоящий момент в Германии проходят медицинскую реабилитацию психики около 800 солдат. Возобновить службу в армии могут только те военные, которые успешно пройдут программу лечения. Они смогут в дальнейшем возобновить службу.

Газета добавляет, что только за прошедший 2018 год Берлин направил на зарубежные военные операции 975 миллионов евро, что больше запланированной суммы на 194 миллиона. Дороже всего обошлась Германии операция «Решительная поддержка» в Афганистане, на которую было потрачено 339 миллионов евро.

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