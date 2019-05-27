В Кремле прокомментировали требование ООН по освобождению украинских моряков

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, судьбу задержанных в территориальных водах России в Керченском проливе украинских моряков решит суд.

Представитель Кремля отметил, что позиция России по данному вопросу останется неизменной, а постановление Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года, которое предписывает немедленно освободить украинских моряков-нарушителей и вернуть Киеву буксир военно-морских сил Украины и два бронекатера, никак не повлияет на ситуацию.

«Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — сказал Песков газете «Ведомости».

Напомним, ранее председатель трибунала ООН Пак Чжин Хен потребовал от Москвы и Киева воздержаться от обострения ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе. Однако требований о приостановке судебного разбирательства в адрес РФ не прозвучало.

При этом трибунал оставляет за Москвой и Киевом право предоставления собственных версий произошедшего в ноябре 2018 года в Керченском проливе до 25 июня 2019 года.

МИД Украины назвал данное решение настоящей победой, а российское внешнеполитическое ведомство пообещало последовательно отстаивать свою позицию.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали украинских моряков, среди которых находились два офицера СБУ, в российских территориальных водах. Следуя на буксире «Яны Капу», а также катерах «Бердянск» и «Никополь», военные получили задание скрытно пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.