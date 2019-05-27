В Одессе вспыхнули массовые беспорядки в исправительной колонии, в здании пожар

В Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе, вспыхнули массовые беспорядки. В настоящее врем горит здание колонии, совершён массовых побег заключённых. В местных СМИ сообщается о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных.

В частности, «Думская.net» передаёт, что не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе. Кроме того, в настоящее время более 100 человек забаррикадировались в бараках. К учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Заключённые колонии через соцсети и по мобильным телефонам рассказывают, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися. При этом отмечается, что бунт стал следствием плохих условий содержания.

В свою очередь в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины утверждают, что в результате бунта погибших нет. По предварительной информации, во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, передаёт РИА Новости.

Между тем, по словам советника главы Нацполиции Одесской области Украины Руслана Форостяка, во время бунта в колонии пострадали один осужденный и два конвоира. Им уже оказана медицинская помощь. Кроме того, отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изолировали зачинщиков беспорядков, с заключёнными ведутся переговоры.

Для стабилизации ситуации на территории учреждения создан штаб из различных силовых структур. Как отмечается в заявлении пресс-службы Нацполиции, ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. По факту случившегося полиция завела дело по статье 392 Уголовного кодекса Украины («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний»).