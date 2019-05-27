В Раде рассказали, чем может обернуться дефолт для Украины

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадим Рабинович уверен, что предложенный Коломойским дефолт для Украины обернется полным обнищанием ее граждан. Мнением парламентарий поделился в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, накануне бизнесмен Игорь Коломойский предложил Украине пойти по пути Греции, отказавшись от выплат Международному валютному фонду и объявить дефолт.

Рабинович, заявил, что при в случае объявления дефолта «гривна будет стоить больше 200 за доллар, что обернется полным обнищанием населения».

«Потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — резюмировал депутат.

Он при этом полностью поддерживает бизнесмена в мнение прекращения сотрудничества с МВФ, которое ведет к «убийству экономики» Украины.

Рабинович сравнил Международный валютный фонд с «доктором-шарлатаном», из-за которого Украина оказалась в «безнадежной долговой яме».