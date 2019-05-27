В России ужесточат правила призыва в армию

Уже в самое ближайшее время в России могут ужесточить правила призыва в армию – в Минобороны РФ предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Прежде всего они коснутся процедуры прохождения медицинской комиссии.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Олега Жердева – учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств страны «Гвардия», в частности, будут расширены полномочия врачей, которым дадут возможность перепроверять здоровье призывников, уже получивших отсрочку.

Делается это для того, чтобы исключить махинации с «левыми» справками, а также выявлять медиков, которые за взятки ставят призывникам нужный диагноз, тем самым освобождая их от службы. Кроме того, согласно новым правилам, призывника, признанного негодным к военной службе, будут направлять для лечения в медицинские организации. В результате, если его там вылечат, то он будет признан годен к службе. Если же болезнь хроническая, то такой призывник будет полностью освобождён от службы.

Напомним, по статистике, самыми распространёнными диагнозами, из-за которых сейчас призывников освобождают от службы, являются: сколиоз, плоскостопие, близорукость, гипертония, дерматологические (кожные) заболевания, а также сахарный диабет и некоторые другие недуги эндокринной системы.