В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф. Комментарий публикует RT.

По словам эксперта, в настоящее время объем американской национальной валюты в России оставляет 22%. Ранее этот показатель был равен 46%, а освободившееся от доллара место заняло золота, доля которого в резервах выросла до 19% за последние десять лет.

«Я думаю, что ставка русских на золото обусловлена пониманием, что на мир надвигается масштабный долларовый кризис», - сообщил финансист.

Он напомнил, что именно США навязали миру «долларовый стандарт» взамен золотого. Шифф также уверен в неизбежности долларового кризиса из-за роста недоверия в американскую валюту, а с началом кризиса золото останется единственным жизнеспособным финансовым инструментом.

Финансист также подчеркнул, что главной ошибкой США было использование своей валюты в качестве оружия, что не может нравиться ни одной стране.

Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин. Документ включает ускоренный переход на другие валюты при расчетах с международными компаниями, перевод крупнейших российских компаний под юрисдикцию РФ, создание депозитария для размещения еврооблигаций и регламентацию правил работы фондового рынка.