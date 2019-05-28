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18-20 июня 2019 года в «Экспоцентре» состоится Выставка и Форум «RENWEX 2019

Москва, 28.05.2019
Возобновляемая энергетика и электротранспорт»
  • 18-20 июня 2019 года в «Экспоцентре» состоится Выставка и Форум «RENWEX 2019

С 18 по 20 июня 2019 года на площадке  ЦВК Экспоцентр состоится международная Выставка и Форум «RENWEX 2019. Возобновляемая энергетика и электротранспорт», где будут представлены передовые разработки в сфере возобновляемых источников энергетики, актуальные сегодня «зеленые» тренды, нацеленные на экологичное и безопасное развитие сферы, результаты работы в развитии ВИЭ.

Крайне важным для развития отрасли сегодня является вопрос вовлечения большего числа профессиональных и нацеленных на исследование возобновляемых источников энергетики игроков рынка, аккумуляция компетенций и научно-производственной базы внутри среды, обмен опытом и международное технологическое сотрудничество.

Выставка и Форум «RENWEX 2019» являются средой для выработки эффективных решений для интеграции ВИЭ в энергетическую инфраструктуру страны. В рамках экспозиции будут представлены инновации в технологиях, способствующих развитию ВИЭ и электротранспорта, а деловая программа мероприятия соберёт на своей площадке ключевых экспертов энергетического сообщества из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, СНГ, представителей государственных структур, отраслевых комитетов, инвестиционных организаций и высокотехнологичных компаний.

Вектор дискуссии на Выставке и Форуме будет направлен на разработку эффективных инструментов развития «зеленой» энергетики в России и мире. Мероприятия выступят  платформой для обсуждения вопросов возобновляемой энергетики в условиях цифровизации, совершенствования  инфраструктуры для электротранспорта, внедрения ресурсосберегающих методов генерации энергии.

Среди основных направлений программы Выставки и Форума необходимо выделить вопросы, касающиеся развития рынков ВИЭ, биотоплива и биомассы, а также актуальные проблемы утилизации и переработки отходов. 

Выставка и Форум «RENWEX 2019» позволит раскрыть потенциал отечественных компаний в сфере ВИЭ, а также сформулировать практические рекомендации по реализации проектов, которые смогут служить фундаментом роста эффективности отраслей ВИЭ.

Организатором «RENWEX 2019» выступает  АО «Экспоцентр» при поддержке Минэнерго России, РСПП, ТПП РФ.

Более подробную информацию можно получить в организационном комитете мероприятия:

Программа Выставки: тел.:+7 (499) 795-37-64, е-mail: кormnovVA@expocentr.ru.

Программа Форума: тел.:+7(495) 640-34-64, е-mail: mail@oilandgasforum.ru

Сайт проекта: renwex.ru

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