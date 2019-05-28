«Четвертый стул» независимой журналистики

Тридцатого мая 2019 года в британском суде состоятся новые слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. В апреле американский Минюст выдвинул журналисту обвинения по статье «сговор с целью компьютерного взлома» с максимальным возможным наказанием до пяти лет лишения свободы. По версии американских прокуроров, Джулиан Ассанж вступил в сговор с бывшим аналитиком американской разведки Челси Мэннинг, в результате чего были обнародованы военные секреты Пентагона, ставящие под угрозу национальную безопасность страны.

Уже тогда уверения Минюста США о «максимум пяти годах тюремного заключения» казались не последней нотой в американском этюде (см. «Экстрадиция Джулиана Ассанжа откладывается» от 3 мая 2019 года, ЭкспертOnline). И вот за неделю до заседания британского суда Штаты переиграли обвинение, добавив к нему сразу 17 новых пунктов, фиксирующих нарушение закона о шпионаже и раскрытие секретной информации. Речь идет об иракском и афганском досье (400 тысяч отчетов о войне в Ираке и 90 тысяч отчетов о войне в Афганистане), порядка 800 аналитических записок по заключенным в Гуантанамо, а также около 250 тысячах дипломатических депеш Госдепартамента США, ставящих под сомнение методы американской дипломатии. Если основателя WikiLeaks признают виновным по всем 18 пунктам, ему грозит максимальное наказание сроком до 175 лет тюремного заключения.

Сейчас Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш для особо опасных преступников за нарушение условий освобождения под залог – в 2012 году он бежал в эквадорское посольство в Лондоне в надежде получить дипломатическое убежище. В августе 2010 года в Швеции журналисту было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании, от которого дурно пахло «политическим контекстом». Уверенный в том, что Стокгольм планирует сдать его Вашингтону, основатель WikiLeaks перебрался в Лондон, где в декабре 2010 года был арестован на основании ордера, выданного шведскими властями, а затем освобожден под залог.

После того, как 11 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено выдал Джулиана Ассанжа британской полиции, аннулировав его эквадорское гражданство, коронный суд Великобритании приговорил его к 50 неделям заключения в «британском Гуантанамо». На момент ареста основателя WikiLeaks уголовное дело, заведенное на него в Швеции в связи с якобы совершенными им сексуальными преступлениями, уже было закрыто. Однако недавно шведская прокуратура приняла решение о возобновлении расследования по делу Ассанжа, запросив у окружного суда Уппсалы ордер на его заочный арест. К слову, Вашингтон направил Лондону ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks еще в декабре прошлого года.

Заместитель главного окружного прокурора в Уппсале Ева-Мари Перссон отметила, что «в случае конфликта между европейским ордером на арест и запросом об экстрадиции из США британские власти примут решение в порядке приоритетности». Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: все дороги для Ассанжа ведут в США. Скорее всего, Британия по принципу «наименьшего зла» передаст его Швеции, а та, в свою очередь, после тюремного срока или вовсе вместо него, выдаст журналиста Штатам.

«У Швеции «плохая история» взаимоотношений с властями США, когда дело касается выдачи людей. Множество беженцев было выдано Стокгольмом в руки ЦРУ», – заявил главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

При этом Ассанж даже не является гражданином США. Подобный экстерриториальный охват американских обвинений в комитете защиты журналистов назвали настоящей угрозой для свободы слова: «Предъявление обвинений в публикации засекреченной информации Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже представляет собой покушение на первую поправку (к Конституции США – прим. Эксперта) и угрозу для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете», – заявил исполнительный директор комитета защиты журналистов Джоэл Саймон.

Между тем Вашингтон отрицает любые обвинения в нанесении им удара по независимой журналистике, аргументируя это тем, что Ассанж вовсе не является представителем прессы. Даже в самом судебном акте, где содержатся все 18 пунктов обвинения, он обозначен как «публичное лицо организации WikiLeaks». Помощник генпрокурора США Джон Демерс также заявил, что «Джулиан Ассанж – не журналист».

Вашингтон намеренно использует такой психологический прием, как подмена понятий. И подобная уловка обязательно бы сработала, будь Ассанж просто журналистом, а не современным символом прозрачности, гласности и борьбы – трех китов независимой журналистики. Недаром в Берлине на одной из главных площадей города Ассанжу установлен неофициальный памятник с говорящим названием «Скажи что-нибудь». Основатель WikiLeaks вместе с Челси Мэннинг и Эдвардом Сноуденом стоят на стульях в тюремных одеждах, как будто их готовят к повешению, а рядом с ними – четвертый, пустой стул. Автор скульптуры итальянский художник Давиде Дормино заявил, что считает их «тремя героями современности», так как «они лишились своей свободы ради правды».

Джулиан Ассанж играл по-крупному, и уже одним этим фактом победил. Его экстрадиция в США и последующий арест не изменит «тонкий баланс между свободой прессы и государственной тайной», о котором пишут многие эксперты, ведь этого баланса уже давно не существует. Сегодня журналистов наказывают и за меньшие «провинности», вспомнить хотя бы недавний скандал в издательском доме «Коммерсант», или историю с французским актом цензуры против неугодных авторов (см. «Французский поцелуй безмолвия», «Эксперт» №12 от 19 марта 2018 года). Но пока будут те, кто не побоится «встать на четвертый стул» рядом с Ассанжем, независимая журналистика будет жить.

А что касается судьбы основателя WikiLeaks, то на ум приходит фраза из прекрасного советского фильма «Джентльмены удачи»: «Кто ж его посадит? Он же памятник!».