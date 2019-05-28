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Гисметео, прогноз погоды две недели: температурные качели и дожди

Москва, 28.05.2019

По прогнозу метеорологов Гисмето, в ближайшие 14 дней погода на большой части Русской равнины будет формироваться под влиянием антициклонов и циклонов, которые будут периодически сменять друг друга, что приведёт к перепадам температурных показателях сразу в нескольких регионах страны.

Прогноз погоды на 14 дней в городах Поволжья.

В частности, температурные качели в период с 29 мая по 11 июня прогнозируются в Ярославле и Перми, где столбики термометров в середине этой недели будут держаться на показателях 24-26, к выходным упадут до плюс 17-19, в середине следующей недели вновь поднимутся до 23-25, а к началу второй декады июня снизятся до 16-18 градусов.

Летний зной будет сменяться весенней, а порой даже и осенней прохладой в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Чебоксарах. Здесь ожидаются температурные скачки в диапазоне от плюс 31 до плюс 16 и наоборот. В Ижевске и Йошкар-Оле синоптики Гисметео прогнозируют в эти две недели 18-28 выше нуля. При этом температурные перепады будут сопровождаться резкими скачками и падениями атмосферного давления, а также пусть немногочисленными, но осадками.

Гисметео. Прогноз погоды на две недели в Санкт-Петербурге и Москве

По прогнозу Гисметео, жителей Петербурга и многочисленных гостей Северной столицы в ближайшие две недели также ожидает очень нестабильный климатический фон. Завтра в городе на Неве плюс 19, переменная облачность, возможны осадки. К концу недели циклон нагонит тучи, понизит температуру воздуха всего до плюс 15 днём и до 7 – ночью.

Снизится и атмосферное давление, ожидаются осадки, местами сильные, также усилится ветер, шквалы которого 1-2 июня могут достигать 18-20 метров в секунду. Однако уже в середине следующей неделе в Санкт-Петербург ворвётся антициклон, выглянет солнце, атмосферное давление придёт в норму, температурные показатели стабилизируются на уровне 24-26. 

По прогнозу Гисметео, среда 29 мая может стать самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года. Синоптики обещают, что завтра столбики термометров подскочат до 32 градусов. При этом атмосферное давление будет немного выше нормы и составит 746 мм ртутного столба.

Правда, жара продержится в регионе всего два дня. Уже к этим выходным похолодает сразу на 10 градусов – до плюс 22. В субботу и воскресенья дождя не будет, но небо плотно затянет облаками. А вот всю следующую неделю возможны осадки, местами сильные и с грозами. К концу первой декады первого летнего месяца в столичном регионе станет ещё прохладнее – всего 17-19, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

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