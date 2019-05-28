Китай массово списывает военные корабли

Как сообщает китайское Министерство обороны, ведомство в один день списало пять военных кораблей. Корабли были приписаны группе Военно-Морского флота НОАК.

23 мая прошла церемония вывода из эксплуатации пяти кораблей, среди которых десантные корабли №7593, №7594 и №7595, а также транспортные суда Nanjiao 85 и Nanjiao 86. По традиции корабли проводили офицеры и матросы, которые проходили службу на этих машинах. Вся перечисленная техника находились на службе с 1997 года.

Как говорится в официальном сообщении, «пять кораблей стали свидетелями усилий и тяжелой работы всех военнослужащих, дислоцированных в Гонконге». Именно поэтому корабли достойны славы и почестей, говорится в официальном документе.

Уточняется, что за несколько дней до церемонии прощания с десантными кораблями, Китай списал партию ракетных эсминцев 1-го поколения, среди которых находился корабль типа 051, являющийся копией советского проекта 41. Боевые машины прослужили в составе ВМФ более 30 лет.