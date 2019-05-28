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Косовская полиция задержала россиянина из состава миссии ООН

Москва, 28.05.2019

Гражданин России, который входит в состав миссии ООН (УНИМК) в Косово и Метохии задержан косовской полицией. Об этом рассказал депутатам парламента президент Сербии Александр Вучич. По его словам, акция спецподразделений косовской полиции началась на севере края рано утром 28 мая, передаёт РИА Новости.

При этом сербский лидер напомнил, что 17 мая ему стало известно, что албанские силы на севере Косово под предлогом борьбы с преступностью и коррупцией проводят массовые задержания.

«Сегодня утром они вторглись на север Косово и Метохии в основном бронированными, машинами, и еще 50 машин ждут в южной части Косовска-Митровицы, 15 – на территории муниципалитета Сербица. Есть информация о 23 задержанных сербах, и одном гражданине России», – резюмировал Вучич, добавив, что погибших в столкновениях пока нет, но есть пострадавшие.

В свою очередь белградский телеканал Prva со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что ситуация на севере Косово, где полиция проводит спецоперацию, напоминает военное положение. Замечены бронеавтомобили полиции косовских албанцев слышна стрельба, есть раненые.

Ранее сообщалось, что Вучич отдал приказ о приведении Вооруженные силы и спецназ МВД страны в полную боевую готовность, сообщает национальное телевидение. К подобному решению главу государства подтолкнул инцидент в Косово, где утром 28 мая спецназ анклава вторгся на территорию четырёх сербских муниципалитетов.

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