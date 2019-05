МАРИО БАТКОВИЧ ЗАНОВО ОТКРОЕТ ДЛЯ РОССИЯН АККОРДЕОН

Аккордеон — не самый востребованный инструмент в современной музыке, но один из героев майского события SOUND UP, швейцарский композитор Марио Баткович доказывает, что в умелых руках его возможности практически не ограничены. Выступая соло, более того, декларативно не используя никаких электронных приспособлений, он вводит слушателей в транс своими причудливыми инструментальными композициями, в которых слышится эхо множества разных музыкальных стилей: от академического минимализма до панк-рока. Аккордеон Батковича похож не на рукотворное устройство для извлечения звуков, а скорее на живое существо — прерывистое дыхание мехов, сердцебиение басовых нот и нежный, хрупкий голос основных мелодических партий, порой, впрочем, срывающийся и на резкий крик.



Баткович родился в Боснии, но образование получал сначала в Высшей школе музыки и театра в Ганновере, а потом в Базельской музыкальной академии — из последней он выпустился с дипломом магистра камерной импровизации. Впрочем, несмотря на академическую выучку, он быстро осознал, что в этом пространстве ему тесно, и пустился во все тяжкие: играл в рок-группах, писал саундтреки к короткометражным фильмам и компьютерным играм, попутно разрабатывая собственный неповторимый стиль. Репетитивность минималистов в духе Майкла Наймана или Филипа Гласса в нём сочетается с яркими динамическими контрастами и мощной исполнительской экспрессией — порой трудно понять, как инструмент выдерживает разнообразные истязания, которым музыкант подвергает его и на концертах, и в студии.



В 2015 году Марио Батковича заметил Джефф Барроу, знаменитый прежде всего как лидер классического трип-хоп-проекта Portishead. Сначала аккордеонист съездил в гастрольный тур с ведомой Барроу неопсиходелической группой Beak, а затем подписал контракт с его лейблом Invada Records. Именно здесь два года спустя вышел альбом, который так и называется — «Mario Batkovic», с явным намёком на то, что на данный момент именно это и есть магнум-опус артиста, запись, открывающая в его творческой истории принципиально новую страницу. Звучит здесь частью духоподъёмная неоклассика, но не обходится и без энергичных рóковых выходов, в которых один-единственный аккордеон успешно отыгрывает эстетические свойства целого электрического пауэр-трио. Журнал Rolling Stone включил пластинку в свой топ-10 авангардных альбомов 2017-го, а география концертов Батковича в последующие годы пополнилась Великобританией, Голландией, Южноафриканской Республикой, и вот теперь — Россией.



Вторым героем события выступит петербургский композитор и саунд-артист Дима Аникин со своим проектом resequence. «Перенумерация», «переупорядочение» — возможно, варианты перевода его названия на русский звучат немного странно, зато точно описывают суть: Аникин расщепляет окружающую нас звуковую среду на атомы, после чего заново ее собирает, упорядочивая их в новой захватывающей последовательности. В ход идут предельно разнообразные звучности: от жёсткой, колкой, царапающей электроники до живых струнных, от семплов и изобретательных found sounds до калимбы и старинного советского хроматического камертона. Реальность не деконструируется, а реконструируется заново: живьём, в «прямом эфире».



И кажется вполне логичным, что музыка resequence озвучивала множество театральных спектаклей и художественных выставок, ведь любой спектакль и любая выставка — это тоже опыт «переупорядочения», реконструкции окружающего мира. В 2010-м и в 2016-м Аникин работал с Павлом Пепперштейном: сначала в Лондоне над проектом «From Murder with Love», потом в московской галерее «Риджина» над выставкой «Чудеса в болоте». Годом позже была представлена и исполнена вживую оригинальная музыка к короткометражке «Пар» каннского лауреата Апичатпонга Вирасетакула. А когда Карстен Николаи, он же Alva Noto, немецкий классик глитч-электроники и резидент важного лейбла Raster Noton, представлял в московском музее Глинки свой проект Wall Paper, именно Дима Аникин выступил партнером в работе с легендарным советским синтезаторе АНС, названном в конце 1950-х в честь другого мастера изменять реальность средствами музыки и звука — композитора-символиста А.Н. Скрябина.



В рамках SOUND UP resequence представит треки с альбома «Вой сирен». Вдохновлённая образом мифологических сирен-искусительниц, эта работа, тем не менее, не является попыткой положить на музыку греческий миф. Сюжет о сиренах интересует автора скорее как архетип - он демонстрирует извечное человеческое стремление к прекрасному запретному плоду, и то, к чему оно неизменно приводит. И абстрактная электроакустика resequence — самый подходящий медиум для того, чтобы транслировать эту проблематику в звуке.



Партнер фестиваля Dewar’s удвоит впечатление от концерта особым пространством впечатлений Dewar’s Double Bar, где гости смогут попробовать коктейли и принять участие в психологическом перформансе Юрия Квятковского, двери которого раскроются только для тех, кто будет готов разделить свои тайны с кем-то.



31 мая, 20.00

Трехгорная Мануфактура, “Надежда”

ул. Рочдельская, д.15, стр.24

Билеты // 2 500 руб // www.soundup.world