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Научиться цифре

Москва, 28.05.2019
Завершившийся учебный сезон ознаменовался проведением для школьников серии «Уроков цифры», нацеленных на повышение уровня знаний среди детей о профессиях в области информационных технологий. Проект был поддержан крупными российскими ИТ-компаниями, в том числе «1С».
#Технологии
  • Научиться цифре

Фото: Алексей Грамматчиков

На луну прилетают люди. Чтобы освоить богатства спутника Земли, им надо рассчитать получение энергии с помощью солнечных батарей, решить проблему с доставкой топила и правильно организовать склад с жизненно важными продуктами. На таком сюжете построена обучающая игра, созданная компанией «1С» специально к образовательному проекту «Урок цифры».

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» была запущена в декабре 2018 г., её цель – развивать образование детей в сфере информационных технологий. Проект представляет из себя серию открытых уроков, которые проходят в разных российских школах, и материалами которых потом могут пользоваться учителя. Организатором акции выступила АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минкомсвязи и Минпросвещения. Также соорганизаторами мероприятия выступили ряд ведущих российских компаний: «1С», «Яндекс», Mail.Ru Group, «Сбербанк», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс» и другие.

Тематикой открытых уроков для школьников стала, например, безопасность в интернете (этот урок проходил под эгидой «Лаборатории Касперского»), искусственный интеллект и машинное обучение (его организатором выступал Сбербанк), а также цифровое управление проектами – проведение урока на эту тему в школе N36 Великого Новгорода курировала компания «1С». «ИТ-технологии – это то, что реально может повысить эффективность предприятия, -- сказал во время своего выступления перед школьниками глава компании «1С» Борис Нуралиев. – В ИТ-сфере более высокие зарплаты, кроме того, здесь есть большие просторы для самореализации – когда ты внедряешь информационную систему на многотысячное предприятия и видишь, что компания начинает работать лучше, то это, безусловно, вдохновляет».

По словам Бориса Нуралиева, проблема кадрового голода в сфере ИТ уже сейчас в России стоит очень остро. «Кто будет создавать у нас «Цифровую экономику»? В России сейчас чуть больше миллиона «айтишников», в то время как, согласно оценкам, их должно быть порядка двух миллионов», — рассказал Борис Нуралиев «Эксперту».

По оценкам главы «1С», всего в России на данный момент насчитывается порядка 75 млн человек работающего населения, то есть доля ИТ-специалистов среди них составляет порядка 1,5%, что является гораздо ниже уровня развитых стран. Например, в Великобритании, которую нельзя назвать мировым лидером в сфере ИТ, доля специалистов по информационным технологиям гораздо больше – она достигает 4,5%. «Раздел «Кадры и образование» госпрограммы «Цифровая экономика» предполагает, что количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах нашей страны будет увеличено с сегодняшних 47 тыс. до 120 тыс. к 2024 г. Однако это потребность российской ИТ-отрасли в кадрах не закроет», -- отмечает Борис Нуралиев.

Сфера информационных технологий динамично трансформируется, сейчас сложно сказать, какие конкретно специальности будут особенно востребованы, например, в ближайшие 10 лет. Однако, по мнению, организаторов акции «Уроки цифры» базовые навыки программирования и других ИТ-профессий школьникам в массовом порядке нужно прививать уже сейчас. «Раннее программирование у детей можно начинать уже с пяти лет, -- говорит Антон Руденко, представитель компании «Кодврадс», --  При этом основы программирования нужны всем, и не только программистам, так как все больше профессий в будущем будут требовать понимание языка машин».

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