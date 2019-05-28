«Катастрофы нет»: в Минфине РФ прокомментировали потери из-за «грязной» нефти

По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, ведомство не видит причин для беспокойства из-за потерь для бюджета в связи с возвратом загрязненной нефти из трубопровода «Дружба».

Чиновник подчеркнул, что «катастрофы не случится». Сазонов не смог при этом ответить на вопрос о размере ранее заплаченных экспортных пошлин, которые придется возвращать.

«Не знаю, это же постоянный процесс: нефть возвращается, другая экспортируется», - подчеркнул чиновник. Он добавил, что не ожидает «катастрофического падения в бюджете». Чиновник также подтвердил, что Минфин сможет найти способы оформить таможенный возврат, однако, возможность зачета необходимо обсуждать с Федеральной таможенной службой.

Напомним ранее белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о некачественной нефти, которая поставляется из России по нефтепроводу «Дружба». Практически сразу компания «Гомельтранснефть Дружба» полностью приостановила транзит российского сырья в страны ЕС. Позже глава Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение не принимать НПЗ страны нефть с примесями. В этой связи были остановлены поставки светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику. 2 мая поставки российской нефти были возобновлены.