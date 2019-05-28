Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией

Вновь избранный президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил, что дальнейшие отношения с Москвой вряд ли поменяются, поскольку в этом новый глава видит предательство своих украинских партнеров.

«Если отношения России и Литвы изменятся, то этим Вильнюс предаст украинских партнеров», - сообщил Науседа. Помимо этого, новый литовский глава уверен, что главной задачей для него является улучшение отношений с Белоруссией.

Новый президент Литвы Науседа был избран по итогам второго тура выборов главы государства. Бывший советник президента SEB набрал 66,72% голосов. Победителя уже поздравила президент страны Даля Грибаускайте.

Напомним, Науседа прошел на выборы в качестве независимого кандидата. В ходе предвыборной компании политик заявил, что стране необходимо разместить у себя до 3500 военнослужащих НАТО, но при этом начать диалог с Россией.