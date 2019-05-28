Открыт новый вид грибов, выделяющих золото

В Австралии обнаружен новый вид грибков, которые могут превращать соединения золота в чистый металл, покрывающий поверхность этих организмов сверкающими наночастицами, сообщает журнал Nature Communications.

Авторы научного материала ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований. Грибы под названием Fusarium oxysporum были обнаружены на западе Австралии и обладают уникальной способностью производить при помощи высокореактивных молекул пероксида водорода из имеющихся в среде соединений золота чистый металл.

Журнал сообщает, что вся поверхность грибков буквально усеяна золотыми частицами. К данному моменту ученым не удалось установить для чего грибы проводят подобное превращение, однако, уже очевидно, что выделение золота приносит грибам пользу. Первые выводы ученых базируются на наблюдениях, что «золотой панцирь» грибов растет быстрее, чем обычное покрытие, следовательно, процесс помогает данным организмам поглощать какие-то питательные вещества или проводить какие-либо реакции.

Также не исключено, что наночастицы помогают проводить грибам процессы, которые важны для жизни на богатых металлами минералах.