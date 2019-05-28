Пекин полностью прекратил закупку нефти из Ирана

Китай полностью прекратил поставки нефти из Ирана из-за опасений попадания под американские санкций, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из нефтяной сферы Ирана.

Ранее Вашингтон возобновил санкции против Тегерана, обвинив его в продолжении собственной атомной программы. Основной целью санкций, по заявлению американских чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до «нулевой отметки». Вашингтон заявил, что ограничительные меры будут распространяться и на третьи страны, которые будут продолжать бизнес с Ираном.

При этом сообщается, что предприниматели из Ирана надеются на продолжение сотрудничества с Китаем и на возобновление поставок в эту страну.

Как сообщил СМИ один из частных иранских поставщиков, он ведет переговоры с небольшими НПЗ Китая, однако, подобное решение будет приниматься только при наличии согласия с обоих сторон.

Дипломатическое ведомство Китая со своей стороны раскритиковало США за введение одностороннего пакета санкций против Ирана и третьих стран. Дипломаты подчеркнули, что Китай вел сотрудничество с Ираном на законном основании и с соблюдением всех международных правил торговли.