Президент Австрии подписал указ об отставке правительства Курца

Александер Ван дер Беллен – федеральный президент Австрии – подписал указ об отставке правительства страны во главе с премьером Себастьяном Курцем. Тем же указом министру финансов Хартвигу Легеру, поручено исполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства.

Таким образом, Себастьян Курц, который в 2017 году стал самым молодым канцлером в истории Австрии, теперь стал ещё и самым «краткосрочным» премьер-министром страны – он находился на посту канцлера всего 525 дней.

Напомним, накануне, парламент Австрии выразил недоверие правительству Себастиана Курца. Произошло это на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, ставшего фигурантом громкого скандала после того, как в немецких СМИ было опубликовано видео его беседы с «российской предпринимательницей Алёной Макаровой», которая пообещала ему помощь на выборах в парламент. В обмен на это, Штрахе предложил женщине выгодные условия для приобретения влиятельного австрийского издания.