Россия «отключилась» от прибалтийских электросетей

Российская Калининградская область успешно провела отключение от энергетической системы Прибалтики. Реорганизация произошла в рамках выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ - энергетического кольца, в которое входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Уточняется, испытания калининградской энергосистемы при работе в тестовом режиме прошли с 22 по 25 мая. Станции региона работали в изолированном от БРЭЛЛ режиме, рассказал глава компании-оператора эстонских электросетей Elering Таави Вескимяги. Он сообщил, что система сработала без сбоев, а российская сторона справилась «с регулированием частоты только при помощи своих новых газовых электростанций» и готова к отключению от БРЭЛЛ.

СМИ уточняет, у прибалтийских государств наоборот все идет не так гладко в плане присоединения к энергетической системе континентальной Европы. При лучшем стечении обстоятельств страны Балтии войдут в единую с ЕС энергосистему в 2025 году, в то время как РФ уже может работать независимо от системы стран Прибалтики, сообщает автор материала.

В Прибалтике обеспокоены оперативными действиями РФ по выходу из БРЭЛЛ, подчеркнул Вескимяги в комментарии изданию. Он уверен, что для региона «риски возросли, также сложилась ситуация, когда Прибалтика зависима от России, а РФ больше не зависит от нас».