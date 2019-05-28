Рынок коммерческих авто продолжает торможение

По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2019 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, чем в апреле прошлого года. Таким образом рынок грузовиков в России продолжает падать третий месяц подряд: в марте он сократился на 5,5%, а в феврале на 5,1%. Ранее рынок показывал прирост: в январе он увеличился на 6,6%, а в целом по итогам прошлого года он вырос на 2,7% до 82,3 тыс. единиц.

Что касается ключевых игроков рынка, то первенство на рынке грузовиков продолжает удерживать российский производитель КАМАЗ, доля продаж которого в апреле составила 35,2% от общего объема, а результат достиг 2,5 тыс. единиц (рост на 7,7%). Вторую строчку занял другой отечественный бренд – ГАЗ, с результатом в 724 реализованных автомобиля (падение 7,8%). За ним следуют шведские Volvo (467 шт.; -14,8%) и Scania (460 шт.; +9,8%). На пятом месте – немецкий MAN (408 шт.), рыночная динамика которого составила 19%.

В целом пока нынешний весенний период для ведущих грузовых брендов на российском рынке не очень удачен: половина марок из десятки лидеров по итогам апреля 2019 года демонстрируют рыночное падение, причем самое большое показывает нидерландский DAF (-41,8%). А рост, помимо KАMAZ (+7,7%), Scania (+9,8%) и MAN (+19%), зарегистрирован еще у марок МАЗ (+22,6%) и «Урал» (+18,2%).

Нынешнее замедление рынка, вероятно связано с сезонными факторами. «Рынок имеет сезонность, начала года - самый сложный период в работе перевозчиков, так как многие из них работают в первом квартале без прибыли, а иногда и в убыток. Таким образом, без выхода на прибыль перевозчик не может осуществлять процесс обновления или расширения», -- отмечает Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA.

Одновременно давление на рынок коммерческих авто сейчас оказывает тот факт, что основные их потребители уже обновили свои автопарки. «Все предприятия, которые планировали пополнить свой автопарк новыми автомобилями, сделали это при благоприятных условиях в 2017-2018 годах, -- считает Дмитрий Иевлев, генеральный директор компании «Авто-ПЭК». -- Сейчас ситуация на рынке стабилизировалась. На наш взгляд, спрос реализован практически полностью. Если и будут закупки в ближайшее время, то точечные и небольшими объемами».

При общем сокращении рынка российские автопроизводители продолжаются находится в более выгодном положении благодаря более выгодной цене на свою продукцию. «При обновлении парка для абсолютного большинства компаний важна в первую очередь стоимость транспортного средства, на втором плане – его качество. Совсем не удивительно, что КАМАЗ занимает лидирующие позиции по объему продаж, так как он является самым доступным по цене автомобилем в своем классе», -- отмечает Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России.

Впрочем, у некоторых зарубежных компаний, например, у шведской Scania тоже получается увеличивать продажи. «Незначительный рост продаж Scania можно связать с распродажей пятой серии тягачей, шестая серия значительно дороже, и некоторое время этот факт может отпугивать даже ценителей данной марки», -- продолжает Дмитрий Макаревич.

Растут продажи и у китайских производителей грузовиков: например, с начала года у марки Foton реализация коммерческих авто в России увеличилась на 41%. Представители этой компании убеждены, что в целом российских рынок грузовиков к концу года как минимум сохранит показатели 2018 г. «В нашем бизнес-плане на 2019 год заложены три сценария: базовый, оптимистический и пессимистический, -- говорит Светлана Купташкина, руководитель департамента маркетинга ООО «Фотон Мотор» -- Первый предусматривает сохранение объема рынка коммерческого автотранспорта на уровне 2018-го, второй – незначительное сокращение рынка в пределах 5%, третий – снижение рынка на 10%. По состоянию на данный момент мы ожидаем реализацию базового сценария, то есть объемы продаж окажутся на прежнем уровне».