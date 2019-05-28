Сербская армия приведена в полную боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении Вооруженные силы и спецназ МВД страны в полную боевую готовность, сообщает национальное телевидение.

К подобному решению главу государства подтолкнул инцидент в Косово, где утром 28 мая спецназ анклава вторгся на территорию четырех сербских муниципалитетов. По сообщению СМИ, всего в ходе данной провокации было задержано 13 человек, среди которых полицейские и гражданские лица сербской национальности.

В целях воспрепятствования проникновения в муниципалитеты машин с полицейскими из Косово, жители Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы строят баррикады, передает телеканал.

Белград, в свою очередь, разослал предупреждения международным организациям о возможном применении силы, если провокации со стороны Приштины будут продолжены.

«Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии», - подтвердил источник в Минобороны Сербии.

Ранее президент Сербии Вучич призвал смириться с мыслью о потере Косово для Сербии.