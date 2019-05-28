Стало известно, сколько денег за 8 лет потеряла Россия из-за аварийных космических пусков

Согласно информации, размещённой в приложении к проекту постановления Кабмина РФ, разработанному госкорпорацией «Роскосмос», из-за аварийных космических пусков в период с 2010 по 2018 годы наша страна потеряла более 35 млрд руб.

Как передаёт агентство «Интерфакс», за эти 8 лет произошло 11 аварийных пусков космической техники. При этом убытки «Роскосмоса» от аварий при незастрахованных космических пусках за этот же период времени составили 10,5 млрд руб. Всего в 2010-2018 гг. были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила примерно 187,5 млрд руб.

Напомним, одна из крупных последних аварий произошла в октябре 2018 года. Тогда из-за поломки датчика ракета «Союз-ФГ» изменила направление своего полёта. После чего сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом, которые благополучно приземлились в Казахстане.