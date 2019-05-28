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В Москве отреагировали на намерения Киева добиваться «международного статуса» Керченского пролива

Москва, 28.05.2019

Киев будет добиваться присвоения Керченскому проливу «международного статуса», заявила представитель МИД страны Елена Зеркаль. Она уверена, что это «поможет снять «вопросы правовой неопределенности».

«Это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», - сообщила представитель украинского МИД.

В свою очередь, в Москве заметили, что правила прохождения судов через Керченский пролив оговорены двусторонним соглашением между Россией и Украиной. Именно поэтому говорить о «международном статусе» Керченского пролива не приходится.

«Азовское море — это внутреннее море России и Украины, поэтому ни о каком «международном статусе» не может идти и речи», - прокомментировал новость глава комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он уверен, что с тем же успехом Киев может попытаться присвоить «международный статус» Босфору и проливу Дарданеллы.

В этой связи «предложение Украины является полно й глупостью, и Россия не допустит даже постановку подобного вопроса», - резюмировал Джабаров.

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