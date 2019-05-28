В России спущен на воду новый атомный ледокол

Ледокол «Урал», который стал третьим судном типа ЛК-60Я из пяти запланированных к производству, на днях был спущен на воду. Машина была заложена на Балтийском заводе в 2016 году, а в строй будет введена к 2022 году.

Уточняется, что главной задачей ледокола является сопровождение экспедиций, а также проходы по Северному морскому коридору. Благодаря уникальной конструкции ледокол может успешно проходить, как по глубокой воде, так и по мелководью. Производители сообщают, что универсальность свойственна всем судам типа ЛК-60Я благодаря переменной осадке.

Первый атомный ледокол типа ЛК-60Я «Арктика» был спущен на воду в 2016 году и поступит на службу уже в следующем году. В этот же период планируется ввести в строй второе судно типа ЛК-60Я — «Сибирь».

Сегодня Россия является единственной мировой державой, имеющей в своем арсенале флот атомных ледоколов. Все ледоколы базируются в портах Мурманска.