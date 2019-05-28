В Госдуме прокомментировали поездку Зеленского в Донбасс

Виктор Водолацкий – первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента – прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасса. По мнению депутата, этой поездкой президент продемонстрировал, что после выборов во власти произошла замена одной марионетки на другую, передаёт РИА Новости.

«Невооруженным глазом видно, что заменили одну марионетку - Порошенко на другую – Зеленского, а кукловоды остались прежние, – подчеркнул Водолацкий. – При этом риторика Зеленского, которая была как кандидата и президента, сегодня поменялась. Поэтому народ Украины уже понял, что они поменяли шило на мыло».

Кроме того, парламентарий, отметил, что уже одно заявление Зеленского о том, что нужно усилить вооружения на Донбассе говорит о том, что он или те, кто им управляет, не прекратят войну на юго-востоке. Также парламентарий напомнил, что в Донбассе продолжат гибнуть мирные граждане, поэтому если Зеленский не остановит войну, то станет военным преступником, человеком, который как верховный главнокомандующий будет отдавать соответствующие приказы.

«Уверен, что уже не за горами новый «майдан», но его уже устроят те люди, которые проголосовали за Зеленского. Их надежды сегодня лопнули как мыльный пузырь», – резюмировал Водолацкий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые после своего избрания главой государства посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области.