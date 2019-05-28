В Крыму прокомментировали планы Киева изменить статус Керченского пролива

Сергей Аксенов – глава республики Крым – ответил на планы Украины изменить статус Керченского пролива. По его словам, этот исключительно российские территориальные воды, поэтому статус пролива вообще не является вопросом обсуждения, передаёт РИА Новости.

При это Аксенов подчеркнул, что если президент РФ Владимир Путин примет какие-то решения относительно пропуска через Керченский пролив международных судов, то это другая ситуация.

«Но, повторю ещё раз, особенно для властей Украины: сам Керченский пролив – это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит нам, России», – резюмировал глава Крыма.

Напомним, ранее заместитель внешнеполитического ведомства «незалежной» Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса.

По мнению дипломата, словам дипломата, это снимет многие спорные вопросы, среди которых правовая неопределенность пролива, а также «вопрос спекуляций Москвы относительно статуса пролива как якобы принадлежащего РФ».

Ранее сообщалось, что глава комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Азовское море — это внутреннее море России и Украины, поэтому ни о каком «международном статусе» не может идти и речи.