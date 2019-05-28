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Врачи предостерегли от модной диеты, вызывающей подагру

Москва, 28.05.2019

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказал, что модные диеты, предполагающие пониженное содержание углеводов в рационе и максимальное увеличение белковой пищи, могут оказать большой вред организму. А именно, подобный режим питания опасен развитием заболеваний органов пищеварения, а также сердца и сосудов.

«Камнеобразование - одно из осложнений высокобелковой диеты», - подчеркнула врач. Она также предостерегла поклонников подобного варианта снижения лишнего веса от возможного повышения уровня мочевой кислоты и, как результат, развития подагры.

Помимо этого, врач напомнила, что любые диеты – это стресс для организма. Главный залог отсутствия лишних килограмм – это здоровое питание. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, именно такой путь к стройной фигуре является наиболее правильным.И хотя он не принесет желаемых результатов слишком быстро, но уж точно не нанесет вред здоровью, уверена диетолог.

Ранее исследователи из Американского колледжа кардиологии выяснили, что поклонники низкоуглеводных диет рискуют также и здоровьем сердца, поскольку подобный режим питания пагубно сказывается на сердечном ритме и вызывает мерцательную аритмию.

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