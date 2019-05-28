Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент «незалежной» Владимир Зеленский своим указом вернул бывшему грузинском лидеру, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом с пометкой срочно передают украинские СМИ.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В 2015 году по приглашению Петра Порошенко Саакашвили пришёл в украинскую политику, возглавив Одесскую область. Однако уже осенью 2016 года тогдашний президент Украины Порошенко уволил его, заявив, что он значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Экс-губернатор подал на это решение жалобу в украинский суд, которая так и не была рассмотрена. В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Киева в Польшу, обвинив его в незаконном пересечении украинской границы.