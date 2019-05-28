Прозападный крен Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Напомним, что Саакашвили получил в 2014 году украинское гражданство из рук президента Украины Петра Порошенко, а в 2017 году лишился гражданства из-за конфликта с Порошенко. Возвращение украинского гражданства и вероятное возвращение Саакашвили на Украину создаст противовес альянсу олигарха Игоря Коломойского и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Михаил Саакашвили, в бытность руководителем Одесской области, конфликтовал с Коломойским, а перепалка с Аваковым и вовсе закончилась метанием стаканов в Саакашвили.

Еще одним указом Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данилюк, возглавляющий в окружении Зеленского прозападную группу реформаторов, так же имеет давнюю историю конфликтов с Игорем Коломойским и данное назначение так же способно пошатнуть позиции олигарха. Как известно, бывший министр финансов соглашался на должность в СНБО лишь при условии, что ему будут предоставлены широкие полномочия по проведению реформ. Подписание указа с назначением нового секретаря СНБО откладывалось более недели и его публикация говорит о том, что Зеленский и Данилюк достигли соглашения по вопросу полномочий экс-министра.