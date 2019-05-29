Евросоюз сделал заявление по ситуации в Косово

Белград и Приштина должны проявлять сдержанность и бросить все силы для урегулирования конфликта, начало которого спровоцировало вторжение спецназа Косово в сербские анклавы на севере региона, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Он призвал стороны соблюдать международные соглашения и напомнил, что силовые операции в Косове «должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации ситуации».

Ранее СМИ распространили кадры освобождения российского представителя миссии ООН Михаила Краснощекова, которого накануне задержала полиция Косово. Полученные россиянином травмы объяснили его сопротивлением при аресте. Столкновения в непризнанной республике Косово с жителями сербских анклавов начались 28 мая после ареста граждан Сербии косовским спецназом.

Жители северных провинций вышли на улицы для возведения баррикад. Из-за поступающих из региона новостей президент Сербии Вучич отдал приказ привести армию страны в полную боеготовность.

Напомним, в 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии. Данный факт отказался признать ряд государств в том числе Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания.