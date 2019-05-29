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Генпрокуратура выявила серьезные проблемы в авиационной отрасли России

Москва, 29.05.2019

Как сообщил на правительственном часе в Госдуме генпрокурор России Юрий Чайка, катастрофа самолета SSJ100 вскрыла серьезные проблемы авиационной отрасли России. При этом, по его сообщению, эти проблемы возникли не вчера и ведомство продолжительное время требует, чтобы авиапредприятия решили эти вопросы.

Чайка напомнил, что государственная программа России по обеспечению безопасности полетов не соответствует международным требованиям. Также до сих пор не выполнены и обязательства, которые предусматривает Конвенцией о международной гражданской авиации, не назначен ответственный за программу безопасности полетов, которая не пересматривалась 10 лет, сообщил генпрокурор.

Чайка добавил, что в России не существуют правила «наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов».

Генпрокурор раскритиковал Росавиацию, сообщив, что агентство контролирует работу авиакомпаний формально и «закрывает глаза» на эксплуатацию самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства.

Также Чайка сообщил, что сотрудники генпрокуратуры обнаружили более 400 самолетов гражданской авиации с изменениями в конструкции без проведения необходимых исследования.

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