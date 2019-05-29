Гисметео, прогноз погоды на лето: будет немного теплее обычного

Аномальная жара, которая пришла в большинство российский регионов в середине этой недели, уже к выходным немного отступит. Таким образом, температурный фон в начале календарного лета если и будет выше климатической нормы, то совсем чуть-чуть.

Гисметео. Прогноз погоды на лето-2019 на севере Сибири

Долгосрочный прогноз погоды Гисметео обещает жителям, проживающих в регионах, расположенных на севере Сибири, тёплое сухое лето. В частности, в городах Алтайского и Красноярского края в июне и июле средняя температура будет держаться на уровне плюс 22-24. Без осадков, конечно не обойдётся. Но сильными и продолжительными они не будут.

В августе, столбики термометров опустятся до плюс 19-21, возможны дожди, грозы, при усилении ветра град. Немного прохладнее будет летом в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях. Здесь в июне воздух выше 18-20 градусов не прогреется. Пик летнего тепла ожидается в конце июля начале августа – 21-23. Кроме того, метеорологи обещают переменную облачность и осадки высокой интенсивности.

Погода летом-2010 на юге России и в Крыму

Выше климатической нормы прогнозируется лето почти во всех южных регионах России. Так, в Краснодарском крае в июне-июле яркое солнце разогреет температуру в среднем до плюс 29-31, а в начале августа до плюс 32. При этом возможны смены циклонов и антициклонов, а также столкновение различных воздушных масс, что может привести к возникновении штормовых фронтов.

Жарко будет в Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Здесь при средней температуре плюс 28-30 также ожидаются неприятные сюрпризы в виде сильных ливней, гроз и шквалистого ветра.

Более мягким с комфортной погодой прогнозируется лето в Крыму. По данным Гисмето, на большей части полуострова в июне ожидается 25-27, в июле среднесуточная температура составит 27-29. В этом месяце отлично прогреется море – Азовское до плюс 28, Чёрное – до плюс 25. В августе при дневной температуре 24-27, после полуночи будет уже не так тепло – всего 19-21. При этом увеличится и количество пасмурных дней, а в конце последнего летнего месяца возможны грозы и град.

Гисмето. Прогноз погоды на лето-2019 в Москве

После сильной жары, которая в среду, 29 мая пришла Москву, синоптики Гисметео прогнозируют в столице умеренную погоду почти на весь июнь. По данным метеорологов, первый летний месяц никаких температурных сюрпризов не принесёт. Средняя температура июня составит плюс 24-26, возможны осадки, местами сильные, грозы. Однако, выпадет их чуть меньше месячной нормы – 50-70 миллиметров.

В июле возможно усиление жары до 28-29. Сухих, солнечных дней станет больше, осадков меньше. В августе в столичный регион ворвется циклон, произойдёт столкновение холодных и тёплых воздушных масс, что может привести не только к ливням и граду, но и к урагану. При этом температура воздуха сильно не понизится и даже будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.