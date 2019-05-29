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«Сдали нервы»: инвесторы спешно вкладываются в наличные

Москва, 29.05.2019
  • «Сдали нервы»: инвесторы спешно вкладываются в наличные

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Наращивать наличность инвесторы, встревоженные рецессией в масштабах всей планеты, начали еще в конце прошлого года, во время паники на финансовых рынках. Известно, что в периоды нестабильности как финансовой, так и геополитической участники рынка запасаются деньгами. Как отмечает Рейтер, занервничали инвесторы и в этот раз.

Однако сейчас, когда на финансовых рынках царит затяжное ралли (STOXX 600 и S&P 500 в этом году прибавили 11 и 12% соответственно) темпы накопления наличности не снижаются по сравнению с концом 2018 года. На большинство американских инвесторов таким образом действуют довольно высокие результаты, показываемые в последние 6 месяцев облигациями Казначейства США. 

В марте накопления наличности у американских миллионеров достигли трети от их состояний. Для сравнения: в конце прошлого года эта цифра была значительно ниже – 25%. 

Глобальные фонды в первом квартале 2019 г. в среднем выделяли 6,4% своих средств на наличные деньги. Это, по данным Reutersсамый высокий показатель после 2013 года. Он, правда, немного снизился в апреле до 5,2%, но все равно остается очень высоким. 

Инвесторы задаются вопросом, сколько еще продлится ралли на рынках ценных бумаг. В любом случае, найти альтернативу кэшу ввиду того, что доходность гособлигаций снижается, сейчас нелегко 

Конечно, хранение наличных денег на руках снижает деловую активность и негативно действует на доходы банков. 

Такие крупные суммы денег, находящиеся у инвесторов, опровергают высказывавшуюся в апреле многими финансовыми аналитиками мысль, что они (инвесторы) слишком спокойно относятся к тенденциям и событиям на финансовых площадках и в геополитике. В первую очередь, речь, конечно, идет о провале торговых переговоров между США и КНР, которые, казалось бы, могли спровоцировать ралли ценных бумаг и в летние месяцы, когда в подавляющем большинстве случаев на рынках царит полусонное состояние и спокойствие. Летние месяцы вплоть до конца сентября считаются самым спокойным периодом в году. 

  

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