«Сдали нервы»: инвесторы спешно вкладываются в наличные

Наращивать наличность инвесторы, встревоженные рецессией в масштабах всей планеты, начали еще в конце прошлого года, во время паники на финансовых рынках. Известно, что в периоды нестабильности как финансовой, так и геополитической участники рынка запасаются деньгами. Как отмечает Рейтер, занервничали инвесторы и в этот раз.

Однако сейчас, когда на финансовых рынках царит затяжное ралли (STOXX 600 и S&P 500 в этом году прибавили 11 и 12% соответственно) темпы накопления наличности не снижаются по сравнению с концом 2018 года. На большинство американских инвесторов таким образом действуют довольно высокие результаты, показываемые в последние 6 месяцев облигациями Казначейства США.

В марте накопления наличности у американских миллионеров достигли трети от их состояний. Для сравнения: в конце прошлого года эта цифра была значительно ниже – 25%.

Глобальные фонды в первом квартале 2019 г. в среднем выделяли 6,4% своих средств на наличные деньги. Это, по данным Reuters, самый высокий показатель после 2013 года. Он, правда, немного снизился в апреле до 5,2%, но все равно остается очень высоким.

Инвесторы задаются вопросом, сколько еще продлится ралли на рынках ценных бумаг. В любом случае, найти альтернативу кэшу ввиду того, что доходность гособлигаций снижается, сейчас нелегко.

Конечно, хранение наличных денег на руках снижает деловую активность и негативно действует на доходы банков.