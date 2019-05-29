«Итальянский риск» станет испытанием для еврозоны

И без того находящаяся в сложной экономической ситуации Италия может выплатить Евросоюзу 3 млрд евро – именно такой штраф выписала стране Еврокомиссия. Как пишет Bloomberg, штрафные санкции следуют за неисполнением Италией взятых на себя обязательств и несоблюдение бюджетных правил ЕС. Данную информацию, добавляет агентство «Прайм», уже подтвердил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Штрафные меры связаны с тем, что страна не сумела ограничить уровень госдолга. Согласно апрельским данным Национального института статистики, данный показатель по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырастет до 132,2% с 131,4%. Выше госдолг только у Греции. Страна испытывает проблемы и с бюджетным дефицитом. Власти страны хотели принять его в размере 2,4 % ВВП на 2019 год, но после предупреждения от Брюсселя приняли на основе прогноза с дефицитом в 2,04%.

"Нас штрафуют за долги прошлого, требуя с нас 3 млрд евро" — заявил Сальвини в интервью радиостанции Rtl. По его словам, "кто-то из Брюсселя во имя правил прошлого" требует от Италии трехмиллиардного штрафа и повышения налогов в сентябре в объеме 20 млрд. "Вся моя энергия будет посвящена тому, чтобы изменить эти правила", — сказал вице-премьер. Это фактически означает новое обострение отношений Италии и ЕС, а также напряженность на мировых финансовых рынках.

Переживать из-за гипотетических сценариев не стоит, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. В глобальной экономике хватает рисков, однако просчитывать такие риски, в том числе и связанные с Италией, конечно же нужно, полагает он. Госдолг Италии огромен - больше 2,3 трлн евро, это 132% ВВП. При этом бюджет в стране остаётся стабильно дефицитным - в этом году даже после всех трений с Еврокомиссией он будет свёрстан с дефицитом свыше 2% ВВП.

Тем не менее, повторяет аналитик, не стоит недооценивать Италию. Во-первых, объясняет он, у этой страны очень неплохая экономика с точки зрения конкурентособности. Во-вторых, институциональная среда в целом весьма позитивная - присутствует демократия, сменяются люди во власти, разделение ветвей власти явно прослеживается и обеспечивается независимость судов, а что самое главное - права собственности и бизнеса действительно работают. В-третьих, нужно смотреть на структуру долга и на то, во сколько бюджету обходится его обслуживание. Поскольку у Италии весь долг номинирован в евро, то ставки по нему относительно невелики, а дюрация достаточно комфортная, благодаря чему даже при столь высоком уровне долга его обслуживание относительно дешевое.

И ещё необходимо также понимать, добавляет Нарек Авакян, что даже при негативном сценарии, если Италию все же придётся спасать, то греческий вариант тут точно не подойдёт. Повторюсь, итальянский госдолг огромен - 2,3 трлн евро, больше госдолг только у США и Японии, и никаких денег в случае чего не хватит, чтобы урегулировать такой кризис. Регулирование кризиса по-итальянски будет идти несколько иным путём - через реструктуризацию долга, его пролонгацию и снижение процентных ставок.

И все же, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, ВВП Италии занимает примерно пятую часть ВВП еврозоны, поэтому возможная острая рецессия и следующий за ней обычно дефолт — это проблема не только для самой Италии, но и для всего ЕС, который только в 2018 году закончил «спасать» Грецию, у которой размер долга был примерно в 8 раз меньше. По словам аналитика, мы наблюдаем процесс распада ЕС обратно на отдельные государства, опыт последних лет показал, что мотивация на объединение всех народов Европы оказалась слабее, чем стремление зарабатывать и держать высокий уровень жизни.

Остальные европейцы не готовы простить грекам или итальянцам отсутствие финансовой дисциплины или спад в экономике, который они трактуют как «мы тут много работаем, а вы работаете не так усердно или не так продуктивно, как мы». Если Европейская Комиссия наложит на Италию штраф в размере $3 млрд, это просто ускорит процесс дезинтеграции ЕС на отдельные государства, это подстегнет Великобританию к выходу, Испанию, Португалию. У Испании тоже высокий госдолг, около 100% ВВП.